Политика Еще одна страна ЕС поддержала ввод миротворцев на оккупированный Донбасс

2019-02-21 13:12 303

Польша поддерживает отправку на Донбасс технической оценочной миссии Организации объединенных наций для разработки вариантов введения многонациональной миротворческой операции под эгидой ООН в этот регион, и готова содействовать этой работе.

Об этом заявил польский замминистра иностранных дел Бартош Цихоцкий в ходе дебатов на Генассамблее ООН.

Как сообщает Интерфакс-Украина, Цихоцкий также отметил, что ООН не должна прекращать поиск свежих идей, чтобы выйти из политического тупика, организация должна улучшить ситуацию на местах.

"Одна из подобных идей - это полноценная миротворческая миссия с мандатом ООН, которая будет развернута в Украине. Мы понимаем, что мнения расходятся по поводу параметров такой миссии, однако ООН может, как минимум, начать процесс и направить миссию по сбору фактов. Польша как непостоянный член Совета безопасности ООН готова содействовать этой работе",- сказал он.

Напомним, 20 февраля президент Петр Порошенко заявил, что отправка на Донбасс оценочной миссии ООН поспособствовала бы обсуждению вопроса ввода миротворцев в регион.

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