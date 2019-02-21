Политика Facebook ужесточает правила размещения политической рекламы - что изменится

2019-02-22 18:28 228

Facebook в течение месяца ужесточит политику размещения пользователями рекламы, которая касается предстоящих в Украине выборов президента 31 марта.

Как сообщила СМИ продакт-менеджер соцсети Сара Шифф, с предыдущей недели компания начала временно запрещать зарубежную предвыборную рекламу относительно Украины.

"Это часть наших мер по предотвращению внешнего влияния. Помимо этого, в середине марта мы намерены установить в Украине новые правила размещения политической рекламы, аналогичные тем, которые ранее были установлены в США, Бразилии, Индии и Великобритании", - сказала она.

По ее словам, новые правила предполагают более жесткую идентификацию лиц, размещающих такую рекламу. "Мы будем требовать от таких лиц предоставления действительных документов об идентификации личности, и подтверждения, что они являются теми, кем представляются. Это одно из наших обязательств: обеспечить, что за политической рекламой в Facebook стоят подлинные лица", - подчеркнула Шифф.

В то же время новая политика предполагает более широкие возможности по изучению размещенной рекламы.

"Можно будет увидеть больше информации об исполнителях, сколько времени было потрачено на рекламу, сколько она собрала эмоций, является ли она актуальной, демографический срез о лицах, просмотревших рекламу: возраст, пол, место. Вся эта информация будет размещена в так называемой "библиотеке рекламы", которая доступна для всеобщего ознакомления", - объяснила представитель Facebook.

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