Политика Кабмин Гройсмана спешит перед выборами взять в кредит еще 630 миллионов долларов

2019-02-22 08:32 276

В год президентских и парламентских выборов украинские чиновники высшего звена спешно набирают кредиты, которые украинцам придется возвращать в ближайшие 5-10 лет. Так, Кабмин Гройсмана оперативно принял постановление, которое предусматривает осуществление новых внешних заимствований на сумму 630 миллионов долларов.

Как сообщается на правительственном портале, Кабмин также утвердил основные условия осуществления государственных внешних заимствований в 2019 году путем привлечения кредита.

"Государственные внешние заимствования осуществляются в 2019 году путем привлечения кредита, предоставляемого в форме двух траншей: транша A и транша B, на общую сумму в евро, не превышает эквивалент 630 млн долларов США, в пределах, предусмотренных Законом Украины О Государственном бюджете Украина на 2019 ", - говорится в документе.

Кроме того указано, что на сумму каждого транша кредита начисляется процентный доход по ставке не выше 5,9% годовых и комиссия за организацию кредита в размере 0,8%. Предполагается, что процентный доход будет выплачиваться каждые полгода согласно графику, который определяется в кредитном договоре.

Погашение траншей кредита ожидается через 4 и 10 лет соответственно.

"Обязательства по кредиту в сумме в евро, не превышает эквивалент 375 млн долларов США, обеспечиваются гарантией Международного банка реконструкции и развития по кредитному договору между Украиной, Международным банком реконструкции и развития, Deutsche Bank AG, London Branch и TMF Global Service (UK) Limited ", - указано в условиях.

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