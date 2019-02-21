Украина КАРТА Штормовое предупреждение: В Украину идет похолодание до -18°C и сильные снегопады

2019-02-22 09:11 312

В Украине в ближайшие дни ухудшатся погодные условия. Усилится ветер, пройдет снег, а столбик термометра местами опустится до -18°C. 

"В западных, южных, Житомирской, Винницкой, Кировоградской и Донецкой областях умеренный снег (восстановление снежного покрова высотой 1-6 см), местами налипание мокрого снега, в Карпатах значительный снег. Понижение температуры в Украине ночью до -10°C, днем ​​до -6°C", – говорится в сообщении  ГСЧС.

Отмечается, что 23-24 февраля сохранится холодная без осадков погода. Температура ночью 6-12° мороза, днем ​​2-7° мороза, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях ночью -12°C...-18°C, днем ​​-5°C...-10°C.

 

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