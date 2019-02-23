Политика Климкин рассказал о новом проходе через Керченский пролив и космических наблюдениях

2019-02-23 11:30 330

 

В Украине планируют новый проход кораблей через Керченский пролив, а в связи с этим ведется соответствующая подготовка с международными партнерами. По словам главы МИД Павла Климкина, военно-морским силам, вероятно, удастся "удивить Россию".

При этом прсутствие иностранных наблюдателей непосредственно на борту кораблей маловероятно, цитирует Цензор интервью дипломата. Однако международное наблюдение будет. В частности, переговоры о мониторинговой миссии МИД ведет с Германией и Францией. "Сейчас мы прорабатываем возможности мониторинга и с моря, и с воздуха, и, вероятно, из космоса. Эффективный мониторинг будет работать, только когда скомбинировать эти методы", - уточнил Климкин.

Однако самым важным фактором успешного прохода в Азовское море Климкин назвал присутствие военно-морских сил "наших друзей" в Черном море. "Есть идеи о покупке или лизинге военных кораблей, совместной работы экипажей", - отметил чиновник.

Возможно, что Россию удивить не получится, так как российский коллега Климкина Лавров уже говорил: Украина готовит новую провокацию в Керченском проливе с участием НАТО. В свою очередь, украинский президент заявил о намерении Европейского Союза ввести санкции против России из-за захвата украинских кораблей в Черном море в ноябре прошлого года.

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