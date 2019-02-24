Политика Появилось расписание магнитных бурь на март-2019

2019-02-24 12:00 642

 

Магнитные бури в марте 2019 всерьез проявятся в середине месяца, но метеозависимые люди могут ощущать на себе их влияние в течение целой недели. Чтобы магнитные колебания не застали тебя врасплох, узнай, когда ожидаются бури, и подготовься к ним заранее.

В общей сложности различают слабые, средние и сильные магнитные бури, которые по-разному могут оказывать влияние на людей. Нормальное функционирование большинства органов может нарушиться, если вы склонны ощущать на себе магнитные бури. В марте будет всего несколько больших вспышек магнитных бурь, но мы советуем тебе отметить себе эти даты.

Магнитные колебания возможны: 13, 16, 28, 29 марта.

Серьезные магнитные бури в марте 2019 ожидаются: 19, 21 и 22 марта.

Магнитные бури могут провоцировать физические изменения в теле, нарушая работу внутренних органов. Симптомы могут быть следующими: сгущение крови, нарушение работы сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Также может возникнуть беспричинная тревожность, страхи, головные боли.

Под влияние повышенной энергии Солнца чаще всего попадают дети, беременные девушки, люди преклонного возраста. Ухудшить самочувствие способны хронические болезни, так как порывы солнечного ветра способствуют их обострению.

Но, на самом деле, по-настоящему опасным этот период является для 10% населения планеты.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Украинцев ждут три магнитные бури на следующей неделе

2019-02-17 12:30 1467

Появилось расписание магнитных бурь на февраль 2019 года

2019-01-31 17:30 14688

В феврале Землю накроют две магнитные бури: график

2019-01-28 19:30 1587

Появилось видео крушения российского бомбардировщика Ту-22М3

2019-01-27 11:30 1398

Еще новости в разделе "Политика"

MARUV сделала громкое заявление о войне в Украине

2019-02-24 14:00 603

Джамала в прямом эфире эмоционально объяснила дуэту ANNA MARIA, чей Крым

2019-02-24 13:00 339

Лавров "отчитал" США из-за санкций за аннексию Крыма

2019-02-24 12:30 315

Появилось расписание магнитных бурь на март-2019

2019-02-24 12:00 642
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

MARUV сделала громкое заявление о войне в Украине 2019-02-24 14:00 603
Джамала в прямом эфире эмоционально объяснила дуэту ANNA MARIA, чей Крым 2019-02-24 13:00 339
Лавров "отчитал" США из-за санкций за аннексию Крыма 2019-02-24 12:30 315
Появилось расписание магнитных бурь на март-2019 2019-02-24 12:00 642

Лента

15:00 Букмекеры оценили шансы Динамо в матчах с Челси
14:30 В НАТО обвинили РФ в уничтожении мирового порядка
14:00 MARUV сделала громкое заявление о войне в Украине
13:30 Ученые выяснили влияние алкоголя на ДНК человека
13:00 Джамала в прямом эфире эмоционально объяснила дуэту ANNA MARIA, чей Крым
12:30 Лавров "отчитал" США из-за санкций за аннексию Крыма
12:00 Появилось расписание магнитных бурь на март-2019
11:30 Кого в Украине обяжут декларировать доходы
11:00 Украинцам посчастливится отдыхать в апреле пять дней подряд
10:30 Мадуро разорвал дипотношения с Колумбией