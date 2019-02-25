Политика Сколько миллиардов "вытрясли" с владельцев евроблях за растаможку

2019-02-26 10:14 576

Президент Украины  заявил, что деньги от льготного таможенного оформления автомобилей (13,6 млрд грн) направлены на счет Пенсионного фонда. 

"Спасибо Верховной Раде, что она поддержала и дала возможность до 22 февраля по 50% от ставки тем, кто честно будет стремиться растаможить свои автомобили, сделать это. И наша команда предложила, что все средства от "евроблях" должны пойти в Пенсионный фонд. Тогда нам говорили, что поступит не больше миллиарда…

Сегодня, в результате механизма льготной растаможки, поступило почти 13,6 млрд грн, в том числе почти 6 млрд грн по программе старых автомобилей. И мы эти деньги можем использовать на поддержку пенсионеров", - заявил Петр Порошенко. 

Напомним, в Украине с 1 марта впервые начнется автоматическая индексация пенсий. В Кабмине уверяют, что пенсии повысятся на 100-255 гривен.

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