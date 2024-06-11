ВОЙНА В Украине Реестр "Оберег" автоматически будет получать данные из Пенсионного фонда: что это значит

2024-06-11 22:15



Электронная база о призывниках, военнообязанных и резервистах "Оберег" автоматически будет получать данные о работниках из реестра Пенсионного фонда. Автоматическое взаимодействие между двумя платформами должно быть реализовано до 5 июля текущего года.

Таким образом ТЦК и СП смогут получать данные о застрахованных работниках. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Пенсионный фонд и Министерствоу обороны по поручению Кабинета министров до 5 июля должны обеспечить электронное информационное взаимодействие между двумя ведомствами. В постановлении правительства говорится, что речь идет в первую очередь о работниках, подлежащих бронированию.

Впрочем, вступивший в силу 11 апреля закон о цифровизации военного учета №3549-IX внес существенные изменения в Закон о Едином государственном реестре "Оберег". Документ предусматривает постоянную передача данных по всем военнообязанным гражданам Украины.

Накануне Минобороны уже провело обмен информацией с базовыми реестрами, в частности, с реестрами Министерства юстиции и Государственной налоговой службы. В оборонном ведомстве уверены, что обмен данными с Пенсионным фондом очень важен.

По словам заместителя Министра обороны по цифровизации Екатерины Черногоренко, оборонное ведомства будет "видеть трудовой путь или профессиональный путь военнообязанного, сможет делать мобилизацию более смарт, сможет делать рекрутинг".

Напомним, забронированные от военной службы военнообязанные украинцы имеют право аннулировать повестку, которую им выдали на улице. Однако это касается случаев, если ее выписали, когда мужчина забыл дома подтверждающие документы.