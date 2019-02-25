Политика В Раде отреагировали на скандал с Евровидением

2019-02-25 18:00 516

 

Правительство просят принять меры, чтобы в будущем на нацотбор не попадали исполнители, которые гастролируют в РФ и с песнями, которые принадлежат российским компаниям.

Глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий в понедельник, 25 февраля, потребовал принять меры, чтобы в будущем не повторилась ситуация, когда российские компании привлекаются к украинскому отбору на конкурс Евровидение, сообщает РБК-Украина.

По его словам, вопрос важно решить в условиях гибридной войны в Украине.

Княжицкий обратился к первому вице-премьер-министру Степану Кубиву и заявил, что Кабинет министров Украины должен урегулировать вопрос отправки украинских артистов на песенный конкурс Евровидение.

"Хотел бы обратиться к господину Кубиву, давайте сделаем так, чтобы в будущем Украину на таких международных форумах как Евровидение не представляли солисты, которые выступают в стране-агрессоре с песнями, которые принадлежат российским компаниям. А в дальнейшем могут быть элементами гибридной войны. Я очень прошу правительство уделить этому внимание. Возможно, уделить этому внимание и профинансировать поездку украинского певца на Евровидение. Ведь для нашего государства это очень важно в условиях гибридной войны", - сообщил Княжицкий.
Как сообщалось, 23 февраля в украинском национальном отборе на Евровидение-2019 победила певица Maruv, которая будет представлять Украину на песенном конкурсе в столице Израиля Тель-Авиве в мае 2019 года. Однако песня, с которой она выступала, принадлежит компании Warner Music.

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