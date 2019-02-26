Политика За месяц до выборов Порошенко заявил, что Путин точно нападет - готовится вторжение

2019-02-26 13:12 78

За месяц до президентских выборов Петр Порошенко заявил о реальности угрозы полномасштабной агрессии со стороны РФ и перечислил этапы подготовки к ней. 

"Угроза полномасштабной войны - не декларация. Она вполне реальна, особенно в свете нынешних военных приготовлений противника. Приготовления ведутся вблизи границы Украины, в Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областях и на территории аннексированного Крыма", - сказал президент на открытии оперативно-стратегического сбора с руководящим составом ВСУ.

 По его словам, Москва разворачивает новые военные соединения вблизи границ, наращивая потенциал для возможного вторжения.

"На Западном стратегическом направлении враг продолжает формировать Объединенное стратегическое командование "Запад" в составе двух общевойсковых армий, танковой армии, армейского корпуса, армии военно-воздушных сил и ПВО... На Юго-западном стратегическом направлении Восьмая общевойсковая армия осуществляет непосредственное управление двумя армейскими корпусами РФ, развернутыми на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей...

Продолжается беспрецедентная милитаризация Черноморского региона. В Крыму РФ создала мощное объединение войск, которое включает наземный, воздушный и морской компоненты, общей численностью более 30 тысяч военных. Формируются и разворачиваются ракетные части, оснащенные "Искандерами", - перечислил он.

Также Порошенко добавил, что аппетиты России не ограничиваются только Украиной. "Ее гибридная война имеет целью кардинально изменить весь политический ландшафт всей Европы, иногда планы распространяются и на глобальные изменения", - сказал он.

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