Политика Гройсман заявил, что сам не знает, как можно снизить тарифы на газ для населения

2019-02-27 08:11 153

Обещания кандидатов в президенты хоть завтра удешевить газ премьер назвал "оголтелым популизмом". При этом уточнил, что готов выполнить любое решение, которое позволит снизить цены, но не нарушит договоренностей Кабмина с ЕС, Всемирным банком и МВФ. 

Премьер Гройсман впервые честно заявил, что не знает, как снизить тарифы на газ для населения. В частности как это можно сделать без негативных последствий для экономики. 

"Возможно ли без последствий для национальной экономики, без экономического коллапса, возможно ли сегодня снизить в два, три или четыре раза цену на газ в стране?

Я прошу вас, как профессиональных людей, обсудить эту тему, и глубоко уверен в том, если вы найдете решение, что это возможно, и это будет полностью совпадать с нашими договоренностями с ЕС, Всемирным банком и МВФ, - то я беру на себя обязательства это профессиональное решение, которое будет найдено, реализовать, буквально, завтра", -  сказал Гройсман на Украинском энергетическом форуме в Киеве.

"Но если нет, то я думаю, что мы должны очень громко говорить о реалистичности, или это просто оголтелый популизм, который мы проживали не один год, поскольку большинство участников рынка не имели доступа к недрам, они были закрыты, и фактически мы потеряли десятилетия, потеряли возможности стать энергонезависимым государством", - говорит премьер.

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