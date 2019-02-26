Политика Макрон восстановил свои рейтинги, популярность «желтых жилетов» падает

2019-02-26 15:14 216

Французский президент Эммануэль Макрон впервые восстановил свои политические рейтинги до уровня поддержки, которая у него была в середине ноября, в самом начале массовых протестов «желтых жилетов».

Об этом свидетельствует данные соцопроса Odoxa poll, проведенного 20-21 февраля текущего года.

На данный момент по данным соцопроса, рейтинг поддержки Макрона составляет 32%. Таким образом, политический рейтинг французского президента продолжает рост с декабря, когда у него был зафиксирована рекордно низкая поддержка – 27%.

В то же время продолжает снижаться поддержка протестов «желтых жилетов» среди французов. По данным соцопроса, 55% респондентов выступают за то, чтобы протесты «желтых жилетов» прекратились. Впервые за время протестов этот показатель превысил 50%.

Отметим, рейтинг Макрона происходит на фоне того как он с одной стороны, обновил команду своего ближайшего окружения (советников и помощников), а с другой стороны, по мере активизации непосредственного общения с избирателями. Так, в минувший уик-энд Макрон принял участие в крупной сельскохозяйственной выставке и пообщался с фермерами в Париже. На будущее запланирована также серия других встреч с избирателями.

Игорь ШЕВЫРЕВ.