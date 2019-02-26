Политика Венгрия временно закрыла КПП на границе с Украиной

2019-02-26 18:00 114

Во вторник, 26 февраля, Венгрия временно запретила пересекать границу через КПП "Берегшурань-Лужники" и "Косино".

По полученным данным, через КПП не пропускают ни пешеходов, ни автомобили.

Проблема возникла именно на венгерской стороне, поскольку там проходит спецоперация по выявлению таможенников-взяточников.

Стоит отметить, что в Мукачевском пограничном отряде также подтвердили информацию о временном прекращении работы КПП. Пограничники отметили, что на венгерской стороне идут следственные действия.

Людям, которые планируют рекомендуют пересекать границу через альтернативные КПП - Барабаш-Косино, Захонь-Чоп или другие.