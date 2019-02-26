Украина Весна близко: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет до +10

2019-02-26 19:30 309

Потепление в Украине начнется 4 марта, температура воздуха превысит отметку +10 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook во вторник, 26 февраля.

"В следующий понедельник, 4 марта, юго-западный ветер принесет в Украину потепление. Постепенно температура воздуха будет идти вверх и даже перескочит 10 градусов. Но это будет с понедельника", – написала она.

В ближайшие дни, по словам синоптика, особых погодных изменений ждать не приходится. "Конечно, мокрый снег притихнет, местами будет переходить в дождь или слякоть, даже кое-где прояснится. Однако температура воздуха будет низкой. Ближайшей ночью ожидается от 2 тепла до 3 мороза, днем +1+5 градусов, на Закарпатье +3+8 градусов. Все время будет задувать холодный ветер, который угомонится аж в субботу-воскресенье", – отметила Диденко.

Синоптик также предупредила, что в Киеве в среду, 27 февраля, ожидается облачная погода, возможны незначительные осадки. Температура воздуха в столице ночью 0,-1 градус, днем +1+3 градуса.