Украина Весна близко: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет до +10

2019-02-26 19:30 309

 

Потепление в Украине начнется 4 марта, температура воздуха превысит отметку +10 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook во вторник, 26 февраля.

"В следующий понедельник, 4 марта, юго-западный ветер принесет в Украину потепление. Постепенно температура воздуха будет идти вверх и даже перескочит 10 градусов. Но это будет с понедельника", – написала она.

В ближайшие дни, по словам синоптика, особых погодных изменений ждать не приходится. "Конечно, мокрый снег притихнет, местами будет переходить в дождь или слякоть, даже кое-где прояснится. Однако температура воздуха будет низкой. Ближайшей ночью ожидается от 2 тепла до 3 мороза, днем +1+5 градусов, на Закарпатье +3+8 градусов. Все время будет задувать холодный ветер, который угомонится аж в субботу-воскресенье", – отметила Диденко.

Синоптик также предупредила, что в Киеве в среду, 27 февраля, ожидается облачная погода, возможны незначительные осадки. Температура воздуха в столице ночью 0,-1 градус, днем +1+3 градуса.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Херсонской области планируют создать первый в Украине плавучий космодром

2019-02-26 21:30 204

Венгрия временно закрыла КПП на границе с Украиной

2019-02-26 18:00 294

Скандал с Maruv: Организаторы Евровидения расставили все точки над "і" в вопросе отбора участников

2019-02-26 08:12 1305

фото Что посмотреть в Национальной опере Украины в марте

2019-02-25 13:19 417

Еще новости в разделе "Украина"

В Херсонской области планируют создать первый в Украине плавучий космодром

2019-02-26 21:30 204

Гройсман допустил снижение цены на газ в 2–4 раза при одном услови

2019-02-26 20:30 273

В Киеве начала снижаться стоимость аренды квартир

2019-02-26 20:00 234

Весна близко: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет до +10

2019-02-26 19:30 309
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Херсонской области планируют создать первый в Украине плавучий космодром 2019-02-26 21:30 204
Гройсман допустил снижение цены на газ в 2–4 раза при одном услови 2019-02-26 20:30 273
В Киеве начала снижаться стоимость аренды квартир 2019-02-26 20:00 234
Весна близко: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет до +10 2019-02-26 19:30 309

Лента

22:00 СТБ объяснил, как Maruv попала в нацотбор на Евровидение
21:30 В Херсонской области планируют создать первый в Украине плавучий космодром
21:00 Порошенко в который раз рассказал, как Кремль готовится к реальному удару
20:30 Гройсман допустил снижение цены на газ в 2–4 раза при одном услови
20:00 В Киеве начала снижаться стоимость аренды квартир
19:30 Весна близко: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет до +10
19:00 Установлены обстоятельства крушения самолета с футболистом над Ла-Маншем
18:30 В Великобритании сделали важное заявление по отравлению Скрипалей
18:00 Венгрия временно закрыла КПП на границе с Украиной
17:30 Хищения в оборонке: НАБУ отреагировало на скандал