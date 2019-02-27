Политика Maruv дала первое интервью после скандала

2019-02-27 16:30 264

Певица рассказала о спорном договоре с НОТУ, перспективе поехать на Евровидение от другой страны, гастролях в России и критике в свой адрес.

После победы в национальном отборе на Евровидение-2019 и последующего за ней скандала певица MARUV общалась с поклонниками только через страницу в Инстаграме. Артистка согласилась дать эксклюзивное интервью для КП в Украине, в котором рассказала о спорных пунктах договора с НОТУ, перспективе поехать на Евровидение от другой страны, гастролях в России, критике в свой адрес и планах на будущее.

ДОГОВОР СОСТАВЛЕН НА СКОРУЮ РУКУ

- Maruv, в сториз Инстаграма вы поделились красноречивой цитатой: "Жизнь г…но, но я с лопатой". Спустя эти дни, не пожалели о своем решении? Может, не стоило быть такой принципиальной?

- Я не жалею ни о чем! По жизни я - борец, не боюсь сложностей, но в сложившейся ситуации просто можно констатировать факт: все, что ни делается - все к лучшему!

- Ваша встреча с представителями НОТУ длилась около 7 часов. Что было предметом споров? Кто участвовал в этой встрече?

- Предметом споров были условия, согласно которым я обязана выполнять любые требования НОТУ, огромные штрафы, ограничения в свободном общении с прессой и выражении своих мыслей. Участвовали моя команда и представители НОТУ.

- Почему вы сразу негативно восприняли пункты договора, о которых вы писали в Инстаграме? В чем эти пункты "кабальные"? Ведь другие до вас тоже подписывали контракты, и никто не жаловался.

- Перед участием в национальном отборе артист подписывает контракт с телевещателем (то есть с СТБ, который проводит нацотбор. - Авт.). Уже после победы на изучение второго контракта с НОТУ и принятие решения о подписании этого контракта у моей команды было 24 часа. Мне бы не хотелось вновь и вновь говорить о том, что от гастролей в России я была готова отказаться, хотя на законодательном уровне это не является нарушением, но штрафы в два миллиона гривен заставили бы задуматься любого здравомыслящего человека. Ну и, откровенно говоря, создалось впечатление, что договор был составлен на скорую руку без финальной редакции грамотных юристов, содержал ошибки и возможность двойного трактования многих пунктов. Не уверена, что в предыдущие годы победители подписывали именно такую редакцию договора.

- Что значит ваша фраза "Я не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков". Что конкретно от вас требовали? Какую миссию вам предлагали нести?

- Какую бы миссию мне не предлагали нести, вопрос о моем участие в международном конкурсе "Евровидение-2019" уже снят.

- Консультировались с предыдущими участниками по поводу контракта?

- До конкурса не консультировалась, нет.

- Вам не говорили об условиях, когда вы стали участником нацотбора, не предупреждали, какой будет контракт? Или тогда об этом не думали?

- Об условиях нас не предупреждали, но мы с моей командой примерно представляли, какого рода условия содержатся в подобных контрактах, и думали, что будут стандартные условия, к которым я была готова.

- Если НОТУ пойдет на попятную и смягчит условия договора, согласитесь поехать?

- Этого не случится.

- Кто-то из государственных чиновников с вами встречался? Например, Кириленко или Нищук? Может, звонили депутаты с предложением помочь?

- Нет, никто не связывался.

- Вам предлагали судиться. Гарик Корогодский даже предлагал своего адвоката. Не думали об этом?

- Я победила, для меня это главное. А дальше я хочу заниматься творчеством, а не судами.

- Считали, во сколько вам обойдется "Евровидение", ведь согласились сами взять на себя все расходы?

- Не считала.

- Будете в последующие годы участвовать в нацотборе? Например, в следующем году?

- Я уже честно выиграла в нацотборе и двигаюсь дальше.

ВОПРОС ОБ УЧАСТИИ ОТ ДРУГОЙ СТРАНЫ ДЛЯ МЕНЯ ЗАКРЫТ

- Права на песню Siren Song принадлежат Warner Music Russia, которая входит в корпорацию Warner Music Group? Расскажите про свой контракт?

- Это лицензионный договор с условиями о продвижении моего творчества на территории всех стран мира. Warner Music - международная компания, имеющая представительства по всему миру. Мой контракт заключен через российское представительство только для упрощения продвижения и дистрибуции, ведь офисы основных музыкальных сервисов, таких как Apple Music, iTunes, Youtube, Google Music, ответственные за взаимодействие с артистами на постсоветском пространстве, не базируются в Украине.

Каждый артист мечтает о поддержке и продвижении своего творчества не только на территории Украины, но и за ее пределами. К примеру, сингл Drunk Groove стал хитом в таких странах, как Польша, Финляндия, Турция, Мексика, Болгария как раз благодаря активной работе локальных офисов компании на этих территориях.

- Какие страны предлагали вам участвовать на "Евровидении"? Теперь подумаете о предложениях или этот вопрос закрыт?

- Не считаю это темой для обсуждения, так как вопрос про участие от какой-либо другой страны для меня закрыт!

- Кстати, вас пригласили в Москву на вечеринку Евровидения. Поедете?

- Как выяснилось, к Евровидению я уже не имею никакого отношения, хотя жаль, вечеринки у них всегда проходят на высшем уровне.

- Сейчас, с оглядкой на нынешние условия, вы продолжите выступать в России?

- У меня простой подход: я бы хотела, чтобы о моем творчестве узнало как можно больше людей во всем мире и не вижу смысла устанавливать искусственные границы для музыки.

- Ходили слухи, что вас уговаривали агитировать на выборах за определенного кандидата. Правда или нет?

- Я слухи не комментирую.

- Согласны с мнением, что в знак солидарности все артисты должны отказаться в этом году от Евровидения? Думаете, такое возможно?

- Не считаю возможным для себя судить о том, что должны делать другие. Это только их личный выбор и их карьера.

- Как думаете, смогли бы победить на Евровидении?

- Не знаю, но уверена, что в пятерку бы вошла.

- Как зритель поедете в Тель-Авив?

- Зритель? Не уверена.

КЛИП НА ПЕСНЮ SIREN SONG СДЕЛАЕМ ПРОВОКАТИВНЫМ

- Вас поддержали многие украинские звезды - Потап, Иван Дорн, Анатолий Анатолич, LOBODA, Вера Брежнева - и тысячи фанов своими видео в соцсетях. Может, стоило подать петицию?

- Благодарю каждого за поддержку, я это очень ценю! Признаюсь, не смела даже рассчитывать на такой фидбэк! Спасибо, дорогие! Видела, что люди уже подали петицию, но в любом случае события последних нескольких дней отбили всякое желание принимать участие. Еще раз огромное спасибо всем, кто за меня вступился, я буду вас радовать новыми песнями и шоу. Тем более что мои планы грандиозны, и этот инцидент сделал меня только сильнее. Я поняла, что могу больше, чем думала! Мечтайте чаще, не ограничивайте себя, и нужные двери перед вами обязательно откроются!

- Многие считают, что эта ситуация повысила вашу популярность. Вы согласны с этим?

- Бесспорно, но жить я буду на два года меньше (улыбается).

- Вы объявили большой концерт в Киеве в Стереоплазе. Может, стоило замахнуться на Дворец спорта?

- Не знаю (улыбается). Я, конечно, артистка амбициозная, но Дворец спорта пока не потяну. Оставлю удовольствие на будущий год.

- Когда выйдет ваш сольный альбом?

- У меня есть альбом Black Water, он вышел полгода назад. Уверена, что многим он пришелся по душе. А над новым материалом только началась работа.

- Ждать ли видеоклип на Siren Song?

- Обязательно! Буду снимать в начале марта. Клип будет, как любят мои фанаты, красивым и провокативным.

- В этом году вы рекордсмен по количеству номинаций премии YUNA. Сколько унесете статуэток домой?

- Это, конечно, круто, что так много номинаций, но для меня самое важное - сделать упор на крутое выступление, чем, собственно, я сейчас и занимаюсь!

- Что дальше?

- В моих планах европейский, американский и украинский туры, съемки клипа на Siren Song, дуэт с французским диджеем Mosimann, большие сольные концерты. Хочу запустить новую линию одежды. Скорее всего, скоро запустится мой влог Shlakoblochina. Имею намерение начать заниматься своими благотворительными проектами, связанными с экологией и помощью тяжело больным людям. И, наконец, буду работать над получением 3-4 премий Grammy и парочки "Оскаров".

О КРИТИКЕ

- Вас критиковали за слишком откровенный номер. Вы сами как считаете - где грань между сексуально и пошло? Обсуждался ли номер с НОТУ, как сделать его менее откровенным? Данилко, например, сравнил его со стриптизом.

- Я ничего не сделала из того, что было позволено Мадонне 30 лет назад. Грань между распущенностью и эротизмом тонка, она в голове каждого отдельного человека. Знаю точно одно - это было красиво! Кстати, Данилко не сравнивал номер со стриптизом. Вы разве не заметили, что я как вышла одетая, так и осталась в одежде? До обсуждения номера с НОТУ дело не дошло.

- Что бы вы сказали своим критикам?

- Спасибо за мотивацию, ваша критика подстегивает меня в желании самосовершенствоваться и развиваться.

ОБРАЩЕНИЕ К ПОКЛОННИКАМ

- Пользуясь возможностью, можете передать что-то тем людям, которые за вас проголосовали?

- Хочу поблагодарить всех, кто за меня голосовал! Это огромнейшая честь для меня и настоящий мотиватор для еще больших свершений! Хочу сказать проголосовавшим, что при предъявлении SMS с засчитанным голосом за меня вас ждет скидка на билет на сольные концерты. Всем благодарочка! Дальше будет Bang!

ДОСЬЕ

Maruv

Настоящее имя: Анна Корсун.

Возраст: 27 лет

Жанр музыки: поп, электронная музыка.

Конкурсы: Пять лет назад певица участвовала в четвертом сезоне вокального шоу "Голос країни", в котором ее наставником был Сергей Лазарев.

В 2015-м Анна в составе группы The Pringlez представила Украину на конкурсе "Новая волна". Коллектив занял третье место и получил денежный приз в 20 тысяч долларов.

В 2016-м группа участвовала в нацотборе на "Евровидение", но в финал не прошла. В 2017-м Анна участвует в шоу "Х-фактор". В прямые эфиры не проходит.

Хиты: Стала известна как MARUV после выхода песни Drunk groove ("Пьяный угар"), которая в прошлом году стала международным хитом, а клип посмотрели 87 миллионов пользователей Сети.

Награды и достижения: Премия M1 Music Awards за песню Drunk Groove (номинация - Dance Parade).

Получила больше всех номинаций (семь) на премию YUNA-2019, которая состоится 22 марта.