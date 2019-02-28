Политика Меркель и Макрон дали возможность Терезе Мэй перенести Brexit

2019-03-01 13:15 117

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон готовы предоставить Лондону возможность перенести регулируемый Brexit на более поздний срок.

Как указано в совместном заявлении по итогам встречи в Париже, выход Лондона из состава Европейского Союза намечен на 29 марта 2019 года. "Если Великобритании нужно больше времени, мы не откажем ей в этом", - сказала Меркель.

В то же время канцлер подчеркнула, что Берлин и Париж твердо "привержены упорядоченному выходу британцев из ЕС", и на данном этапе речь идет о том, что все стороны должны найти "хорошее решение".

"Мы едины в том, что договоренности не могут быть пересмотрены", - отметила глава германского правительства.

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