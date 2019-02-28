Политика Украина и Россия договорились о вылове рыбы в Азовском море

2019-02-28 17:00 267

Украина подписала протокол о распределении квот вылова рыбы в Азовском море. Об этом заявил председатель Госрыбагентства Ярослав Белов.

По словам чиновника, отсутствие подобного протокола могло предоставить российским силовым структурам возможность усилить давление на украинских рыбаков, а также дать право задерживать рыболовные суда Украины в Азовском море.

Также Белов заявил, что Россия могла бы на законных основаниях утверждать, что Украина не выполняет своих обязательств по международным договорам.

"После длительных консультаций было решено направить протокол для подписи российской стороне для того, чтобы украинские рыбаки смогли и в дальнейшем осуществлять вылов водных биоресурсов в Азовском море в рамках правового поля. Протокол предоставляет ряд преимуществ Украины. Одна из них - распределение квоты вылова бычка в объеме 9 тысяч тонн для Украины и 6 тыс. тонн для РФ ... Протокол передан по дипломатическим каналам ", - объяснил ончиновник.

Кроме того он отметил, что в соответствии с протоколом, задержанных рыбаков будут передавать той стороне, гражданству которой они принадлежат. Отмечается, что это должно способствовать увеличению уровня безопасности украинских рыбаков.