Политика Украина и Россия договорились о вылове рыбы в Азовском море

2019-02-28 17:00 267

 

Украина подписала протокол о распределении квот вылова рыбы в Азовском море. Об этом заявил председатель Госрыбагентства Ярослав Белов.

По словам чиновника, отсутствие подобного протокола могло предоставить российским силовым структурам возможность усилить давление на украинских рыбаков, а также дать право задерживать рыболовные суда Украины в Азовском море.

Также Белов заявил, что Россия могла бы на законных основаниях утверждать, что Украина не выполняет своих обязательств по международным договорам.

"После длительных консультаций было решено направить протокол для подписи российской стороне для того, чтобы украинские рыбаки смогли и в дальнейшем осуществлять вылов водных биоресурсов в Азовском море в рамках правового поля. Протокол предоставляет ряд преимуществ Украины. Одна из них - распределение квоты вылова бычка в объеме 9 тысяч тонн для Украины и 6 тыс. тонн для РФ ... Протокол передан по дипломатическим каналам ", - объяснил ончиновник.

Кроме того он отметил, что в соответствии с протоколом, задержанных рыбаков будут передавать той стороне, гражданству которой они принадлежат. Отмечается, что это должно способствовать увеличению уровня безопасности украинских рыбаков.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Беларуси заверили, что не продают Украине уголь из ОРДЛО

2019-02-28 19:30 216

Украина может отменить безвиз с Израилем – МИД

2019-02-28 18:30 228

Украине грозят штрафные санкции за отказ от участия в Евровидении-2019

2019-02-28 14:13 849

EBU официально ответил на отказ Украины участвовать в Евровидении-2019

2019-02-28 10:41 495

Еще новости в разделе "Политика"

Луценко объяснил, почему затягивается расследование убийства Гандзюк

2019-02-28 20:30 114

Украинские суда сейчас не пересекают Керченский пролив - Госпогранслужба

2019-02-28 20:00 159

В Беларуси заверили, что не продают Украине уголь из ОРДЛО

2019-02-28 19:30 216

Угрозы "Северного потока – 2": Климкин спрогнозировал новую газовую войну

2019-02-28 18:00 336
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Луценко объяснил, почему затягивается расследование убийства Гандзюк 2019-02-28 20:30 114
Украинские суда сейчас не пересекают Керченский пролив - Госпогранслужба 2019-02-28 20:00 159
В Беларуси заверили, что не продают Украине уголь из ОРДЛО 2019-02-28 19:30 216
Угрозы "Северного потока – 2": Климкин спрогнозировал новую газовую войну 2019-02-28 18:00 336

Лента

21:00 Из-за критической нехватки топлива Укрзализныця ввела ограничения
20:30 Луценко объяснил, почему затягивается расследование убийства Гандзюк
20:00 Украинские суда сейчас не пересекают Керченский пролив - Госпогранслужба
19:30 В Беларуси заверили, что не продают Украине уголь из ОРДЛО
19:00 Граждан Украины попросили временно воздержаться от поездок в Индию
18:30 Украина может отменить безвиз с Израилем – МИД
18:00 Угрозы "Северного потока – 2": Климкин спрогнозировал новую газовую войну
17:30 Голосовать за президента украинцы смогут в 72 странах
17:00 Украина и Россия договорились о вылове рыбы в Азовском море
16:30 Саботаж таможенников: Венгрия не пускает украинцев