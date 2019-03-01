Политика С 1 марта украинцы могут свободно ездить в Грузию по внутренним ID-паспортам

2019-03-01 15:45 237

Сегодня вступило в силу обновленное соглашение между Кабмином Украины и правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований.

Это позволяет украинцам ездить в Грузию по внутренним ID-картам, содержащим бесконтактный электронный носитель.

"1 марта 2019 года вступает в силу обновленное соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований - в дополнение к существующему безвизу вводятся взаимные поездки граждан Украины и Грузии на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), содержащих бесконтактный электронный носитель", - говорится в сообщении МИД.

Напомним, 14 июля парламент Грузии объявил вотум доверия обновленному правительству, возглавляемому премьер-министром Мамукой Бахтадзе. Утверждение кабинета министров стало итогом многодневных дебатов и слушаний в парламентских фракциях.

19 сентября Кабмин Украины одобрил проект соглашения с Грузией о поездках по внутренним паспортам в форме ID-карт для граждан обеих стран.