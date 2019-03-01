Политика С 1 марта украинцы могут свободно ездить в Грузию по внутренним ID-паспортам

2019-03-01 15:45 237

Сегодня вступило в силу обновленное соглашение между Кабмином Украины и правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований.

Это позволяет украинцам ездить в Грузию по внутренним ID-картам, содержащим бесконтактный электронный носитель. 

"1 марта 2019 года вступает в силу обновленное соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований - в дополнение к существующему безвизу вводятся взаимные поездки граждан Украины и Грузии на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), содержащих бесконтактный электронный носитель", - говорится в сообщении МИД.

Напомним, 14 июля парламент Грузии объявил вотум доверия обновленному правительству, возглавляемому премьер-министром Мамукой Бахтадзе. Утверждение кабинета министров стало итогом многодневных дебатов и слушаний в парламентских фракциях.

19 сентября Кабмин Украины одобрил проект соглашения с Грузией о поездках по внутренним паспортам в форме ID-карт для граждан обеих стран.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Празднует Масленицу: основные правила и традиции недели перед Пасхальным постом

2019-03-01 17:33 306

Как в Украине дешевле взять авто в кредит - банкиры дали прогноз по ставкам

2019-03-01 14:16 282

Запасы газа в Украине быстро уменьшаются - хранилища заполнены примерно на 30%

2019-03-01 12:14 570

В Беларуси заверили, что не продают Украине уголь из ОРДЛО

2019-02-28 19:30 648

Еще новости в разделе "Политика"

С 1 марта украинцы могут свободно ездить в Грузию по внутренним ID-паспортам

2019-03-01 15:45 237

Из-за низкого рейтинга Садовый снял свою кандидатуру с президентских выборов

2019-03-01 14:18 333

Меркель и Макрон дали возможность Терезе Мэй перенести Brexit

2019-03-01 13:15 309

В Черном море стартовали учения военно-морских сил стран НАТО Poseidon-2019

2019-03-01 08:20 372
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

С 1 марта украинцы могут свободно ездить в Грузию по внутренним ID-паспортам 2019-03-01 15:45 237
Из-за низкого рейтинга Садовый снял свою кандидатуру с президентских выборов 2019-03-01 14:18 333
Меркель и Макрон дали возможность Терезе Мэй перенести Brexit 2019-03-01 13:15 309
В Черном море стартовали учения военно-морских сил стран НАТО Poseidon-2019 2019-03-01 08:20 372

Лента

19:34 Разгаданы главные тайны Стоунхэнджа - где добывали камни и как их устанавливали
18:29 Раскрученная скандалом MARUV анонсировала большой сольный концерт в Киеве
17:33 Празднует Масленицу: основные правила и традиции недели перед Пасхальным постом
16:27 Адам Ламберт анонсировал выход фильма о другой истории и закулисье Queen
15:45 С 1 марта украинцы могут свободно ездить в Грузию по внутренним ID-паспортам
15:13 Стало известно, почему власти ФРГ запретили строить копию Берлинской стены
15:01 СМИ раскрыли схемы нардепа Войцицкой
фото 14:44 Boeing построил первый беспилотник, управляемый искусственным интеллектом
14:18 Из-за низкого рейтинга Садовый снял свою кандидатуру с президентских выборов
14:16 Как в Украине дешевле взять авто в кредит - банкиры дали прогноз по ставкам