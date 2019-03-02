Политика Transparency: Украина из-за решения КСУ может потерять безвиз

2019-03-02 10:30 81

В организации считают, что решение Конституционного суда по отмене закона о незаконном обогащении нарушает международные обязательства Украины.

В Transparency International считают, что в случае, если Украина не найдет решения по вопросу статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении, есть вероятность, что безвизовый режим с ЕС и финансовая помощь МВФ будут заморожены. Об этом говорится в заявлении Transparency.

Там отметили, что решение Конституционного суда признать не соответствующей Конституции статью ст. 368-2 УК "значительно ослабляет усилия страны по борьбе с коррупцией". В организации также считают, что это решение нарушает международные обязательства Украины.

"Решение суда по сути предоставляет государственным чиновникам возможность легализовать их, возможно, незаконно приобретенные активы и не бояться уголовного преследования", - сказал Андрей Боровик, исполнительный директор TI Ukraine.

Transparency не согласна с доводом КСУ о том, что статья 368-2 нарушала принцип презумпции невиновности.

"Даже если будет введен и принят новый закон о незаконном обогащении, он не будет иметь обратной силы, все закрытые сейчас текущие дела останутся закрытыми, что позволит коррумпированным чиновникам избежать правосудия", - сказано в заявлении.

"Должностные лица, обвиняемые в коррупции, должны быть привлечены к ответственности, верховенство закона должно восторжествовать. Если решение не будет найдено, есть вероятность, что безвизовый режим с ЕС и финансовая помощь МВФ будут заморожены, что будет препятствовать экономическому развитию страны", - сказала Делия Феррейра Рубио, председатель Transparency International.

Напомним, накануне КСУ опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении. Правозащитники отметили, что решение КСУ будет означать полную амнистию для абсолютно всех должностных лиц с сомнительными доходами.

Петр Порошенко заявлял, что внесет в парламент законопроект о наказании за незаконное обогащение после обнародования решения Конституционного суда о признании соответствующей статьи УК неконституционной.