Украина Мороз или потепление? Что будет с погодой на выходных. Карта

2019-03-02 13:30 234

В Украине на выходные, 2-3 марта сохранится морозная погода, но будет солнечно и преимущественно без осадков. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

По прогнозам синоптиков небольшой мокрый снег будет наблюдаться в Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Пасмурная погода сохранится в Запорожской, Херсонской и Николаевских регионах.

Температура воздуха днем будет колебаться от 0 до +6 градусов на западе, от -1 до +1 - на севере, от -1 до +2 - на востоке и в центре, от 0 до +5 - на юге Украины.

В столице прогнозируется переменно облачная погода, без осадков, температура воздуха днем от -1 до +1 градуса., ночью -5-7.

В воскресенье, 3 марта, ожидается потепление до +6+8 градусов тепла. Холоднее будет на востоке страны 0+2. Однако ночью температура снизится до -7-9.

В Киеве днем будет 3-6 градуса с отметкой плюс, но ночью -6-8.