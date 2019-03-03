Мир Ничего не поможет: мощный оползень "сжирает" Крымский мост

2019-03-03 14:30 237

 

Проектирование и строительство Крымского моста на его нынешнем месте – большая ошибка, считает старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук (РАН), инженер-гидролог Юрий Медовар. В интервью украинскому изданию QHA-media он заявил, что последний раз геологическая экспертиза проводилась в Керченском проливе в 1970-е годы.

По его словам, организаций, способных проводить такие серьезные исследования, не так много. "Те, кто проводили изыскания под насыпь железнодорожного моста, "попали" ровно на три миллиарда", – заявил Медовар, добавив, что одна из насыпей для железнодорожной части Крымского моста оказалась непригодна и ее нужно менять. Геологическую обстановку в Керченском проливе ученый охарактеризовал как "адскую". В этом месте мощная полутвердая глина и грязевой вулканизм, отметил эксперт. "И тут второй момент: мне сказали, что пошли оползневые процессы на автомобильном мосту", – заявил Медовар.

Ученый предупреждает: оползень не остановить. По словам гидролога, можно провести работы по укреплению, но когда по Крымскому мосту пойдут поезда в 5-6 тысяч тонн, то это создаст колоссальную нагрузку на конструкции переправы. "Склон неизвестно куда может "уплыть", – подчеркнул Медовар. Впрочем, к публикациям про Крымский мост в украинских изданиях стоит относиться с настороженностью. Тамошние журналисты периодически выдают непроверенную информацию за непреложную истину и пытаются создать искаженное представление о переправе.

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