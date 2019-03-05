Политика Хилари Клинтон заявила, что больше не станет участвовать в выборах президента США

2019-03-05 12:16 204

Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон отказалась от участия в выборах президента США в 2020 году. 

"Я не буду баллотироваться. Но я собираюсь продолжить работать, выступать и отстаивать то, во что верю", - заявила Клинтон в интервью телеканалу News 12.

Она также отметила, что обеспокоена положением дел в стране и никогда в жизни еще не видела столь сильного разделения в обществе. 

Также известно, что Клинтон выступит в поддержку кандидата от Демократической партии.

"Я собираюсь сделать все, что могу, чтобы помочь демократам вернуть Белый дом", - добавила Клинтон.

Выборы президента США прошли 8 ноября 2016 года. Хиллари Клинтон, которая баллотировалась от Демократической партии и считалась безусловным фаворитом гонки, все же уступила республиканцу Дональду Трампу.

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