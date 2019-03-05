Украина КАРТА Прогноз погоды: сегодня в Украине будет дождливо, но тепло до +15°C

2019-03-05 11:15 222

Сегодня на большей части территории Украины пройдут дожди, днем температура поднимется до +15°C.

Как указано в свежем прогнозе гидрометеоцентра страны, на западе ожидаются осадки в виде дождя, дневная температура воздухадо+11°C. На востоке также пройдут дожди, температура воздуха днем +7°C...+10°C.

В центральных областях преимущественно сухо, дожди пройдут только в Винницкой области, днем столбики термометров покажут до +12°C.

На севере ожидается дождливая погода, дневная температура воздуха в регионе 7-10 градусов тепла. На юге без осадков, температура воздуха днем лоь+10°C до +15°C.

В Киеве сегодня также ожидаются дожди, но холодно не будет, воздух днем прогреется до +7°C.