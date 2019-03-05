Политика РФ назвала условия сохранения транзита газа в ЕС через Украину после 2019 года

2019-03-05 10:41 297

Россия готова сохранить транзит газа в Европу через Украину после 2019 года, но при определенных условиях.

"Мы об условиях уже не раз говорили. Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка", – заявил российский премьер в интервью Luxemburger Wort.

Напомним, контракт по транзиту газа между российским Газпромом и Нафтогазом Украины истекает в конце 2019 года. В начале 2020 года планируется запуск газопровода Северный поток – 2, который строится в обход Украины, от территории РФ до Германии по дну Балтийского моря.

При этом компании до сих пор не согласовали условия нового договора. Украина выступает категорически против Северного потока – 2, опасаясь полной потери транзита и призывает ЕС заблокировать проект.