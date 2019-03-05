Политика Китай повысил годовые расходы на оборонку почти до 178 миллиардов долларов

2019-03-05 17:34 180

Военный бюджет Китая в 2019 году вырастет на 7,5%, до 1,19 трлн юаней (177,6 млрд долларов).

Так, по состоянию на данное время, военный бюджет Китая по объему занимает второе место в мире после США.

Обнародованный в марте прошлого года военный бюджет Китая на 2018 год предусматривал увеличение расходы Китая на оборону на 8,1% – до 175 млрд долларов.

В 2017 году военные расходы Китая выросли лишь на 7% – это были самые низкие темпы роста за семь лет.

Ранее СМИ сообщили, что Китай может производить до 40 истребителей пятого поколения в год. В стране построили четвертую сборочную линию по производству истребителей J-20.