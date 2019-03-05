Политика Бацька срочно передумал: Лукашенко заговорил об интеграции с Россией

2019-03-05 14:45 117

Ранее задорно критиковавший политику Москвы беларусский Бацька уже заявил, что готов пересмотреть подход к интеграции с Россией.

"Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства. Хочу, чтобы это прежде всего услышали наши сторонники и оппоненты в Российской Федерации", - сообщил Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА.

По его словам, российское руководство ранее выступило с инициативой о пересмотре подходов к интеграции.

"Мы к этому готовы. На уровне правительств созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов в рамках двойки", - пояснил Лукашенко.

Также, он добавил, что пока необходимо выявить, "где есть неиспользованные ресурсы, которые можно задействовать" и отметил, что наиболее актуальные проблемы двустороннего взаимодействия на данный момент находятся в сфере экономики.

В то же время Лукашенко рассказал о взаимоотношениях страны с Евросоюзом. "Лед в отношениях с Европейским союзом не растаял", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что даже в мелочах ЕС не идет на встречу Минску, в частности уклоняется от переговоров по новому базовому соглашения между сторонами.

Примечательно, что параллельно с этим президент Беларуси выступает за налаживание отношений с НАТО.

"Три государства, граничащие с Беларусью, являются членами Североатлантического альянса. А Украина страстно, яростно стремится туда. Это определенный вызов и питательная среда для конфронтации, особенно в условиях призывов и планов по усилению военного присутствия", - сказал Лукашенко.