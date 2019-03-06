Украина КАРТА Прогноз погоды: Сегодня дожди в Украине прекратятся, термометры покажут до +13°C

2019-03-06 11:42 195

Сегодня в Украине ожидается облачная погода, с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра страны, на западе без осадков, дневная температура воздуха +6°C...+13°C. На востоке также без осадков, днем столбики термометра покажут +7°C...+13°C.

В центре температура днем +7°C...+9°C. На юге днем воздух прогреется до +12°C. В северных областях немного холоднее, здесь температура воздуха днем +4°C...+6°C.

В Киеве ожидается переменная облачность, с прояснениями. Температура днем будет колебаться от +5°C до +7°C.