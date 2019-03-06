Политика В Украине за неделю от гриппа умерло четыре человека, один из них - ребенок

2019-03-07 14:45 186

В течение недели в Украине от гриппа умерло четыре человека, один из них - ребенок. 

"За отчетную неделю зарегистрировано четыре летальных исхода в результате гриппа, в том числе один ребенок в возрасте до двух лет, что подтверждено методом ПЦР", - сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

С начала эпидемического сезона гриппа унес жизни 45 украинцев, в том числе семи детей в возрасте до 17 лет. Отмечается, что ни один умерший не был вакцинирован против гриппа.

Вместе с тем, медики констатируют снижение заболеваемости гриппом и респираторными заболеваниями.

"В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 178 567 человек 65,9% из которых - дети до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых и детей в возрасте до 17 лет уменьшился на 5,3% и 1,1% соответственно; в общем интенсивный показатель заболеваемости составил 463,9 на 100 000 населения, что на 10,6% меньше эпидемического порога по Украине", - говорится в сообщении.

Эпидемические пороги превышены в двух областях: Черновицкой (на 8,7%) и Хмельницкой (на 0,8%).

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Украинские дипломаты потребовали изменить изображение Крыма на Google Maps

2019-03-07 13:12 312

Порошенко подписал закон о допуске иностранных военных на территорию Украины

2019-03-07 12:16 240

США планируют продавать Украине принципиально новые виды летального оружия

2019-03-07 10:14 315

Денисова заявила, что Украина передала РФ списки украинцев для освобождения

2019-03-06 20:30 549

Еще новости в разделе "Политика"

Убытки от хищений в оборонке оценили в миллиард

2019-03-07 17:00 75

В РФ принят закон, запрещающий критику власти в Соцсетях и интернет-сайтах

2019-03-07 15:46 186

В Украине за неделю от гриппа умерло четыре человека, один из них - ребенок

2019-03-07 14:45 186

Украинские дипломаты потребовали изменить изображение Крыма на Google Maps

2019-03-07 13:12 312
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Убытки от хищений в оборонке оценили в миллиард 2019-03-07 17:00 75
В РФ принят закон, запрещающий критику власти в Соцсетях и интернет-сайтах 2019-03-07 15:46 186
В Украине за неделю от гриппа умерло четыре человека, один из них - ребенок 2019-03-07 14:45 186
Украинские дипломаты потребовали изменить изображение Крыма на Google Maps 2019-03-07 13:12 312

Лента

17:30 Экономная свадьба молодоженов возмутила свидетельницу
17:00 Убытки от хищений в оборонке оценили в миллиард
16:30 Гройсман рассказал о новом контракте для главы Нафтогаза
15:46 В РФ принят закон, запрещающий критику власти в Соцсетях и интернет-сайтах
15:18 "Брами, мури, дахи, дворики" - У Львові відкрилась виставка Юрія Коха
15:14 Радянський монумент у центрі Львова демонтують альпіністи
15:14 Выявлена новая опасность сладких газированных напитков, есть риск инвалидности
14:45 В Украине за неделю от гриппа умерло четыре человека, один из них - ребенок
14:13 Бескомпромиссная борьба: Сегодня "Челси" на своем поле принимает "Динамо"
13:44 Хищения в оборонке: арестованы четверо, но не те, кого раскрыл Бигус