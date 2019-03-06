Политика В Украине за неделю от гриппа умерло четыре человека, один из них - ребенок

2019-03-07 14:45 186

В течение недели в Украине от гриппа умерло четыре человека, один из них - ребенок.

"За отчетную неделю зарегистрировано четыре летальных исхода в результате гриппа, в том числе один ребенок в возрасте до двух лет, что подтверждено методом ПЦР", - сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

С начала эпидемического сезона гриппа унес жизни 45 украинцев, в том числе семи детей в возрасте до 17 лет. Отмечается, что ни один умерший не был вакцинирован против гриппа.

Вместе с тем, медики констатируют снижение заболеваемости гриппом и респираторными заболеваниями.

"В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 178 567 человек 65,9% из которых - дети до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых и детей в возрасте до 17 лет уменьшился на 5,3% и 1,1% соответственно; в общем интенсивный показатель заболеваемости составил 463,9 на 100 000 населения, что на 10,6% меньше эпидемического порога по Украине", - говорится в сообщении.

Эпидемические пороги превышены в двух областях: Черновицкой (на 8,7%) и Хмельницкой (на 0,8%).