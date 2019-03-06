Мир Ученые нашли редкое растение, которое продлевает молодость и блокирует старение клеток

2019-03-08 13:41 246

Японское травянистое растение ашитаба производит вещество, чьи молекулы заставляют клетки тела активнее перерабатывать "белковый мусор", что продлевает молодость и увеличивает продолжительность жизни в среднем на 20%. К такому выводу пришли ученые из университета Граца (Австрия).

Как сообщает Nature Communications, старение является процессом накопления мутаций и случайных поломок в клетках. Этот период можно "отодвинуть", уменьшив приток калорий в организм. Исследования показали, что постоянный недостаток пищи ускоряет и усиливает так называемую аутофагию – процесс "сборки" и уничтожения неправильно свернутых белков и поврежденных митохондрий.

В листьях растения ашитабу в большом количестве содержится вещество 4-диметоксихалкон, или DMC, которое заметно уменьшает скорость старения клеток и их гибели в результате появления фатальных "опечаток" в ДНК или других непоправимых нарушений.

Даже небольшие дозы экстракта ашитабы увеличили среднюю продолжительность жизни червей-нематодов и плодовых мушек-дрозофил на 20%.

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