Украина Украинки рассказали о желаемых подарках на 8 марта

2019-03-06 17:00 183

 

Среди основных подарков, которые хотели бы получить женщины, - цветы, ювелирные украшения, духи и косметика.

Наиболее популярными подарками на Международный женский день 8 марта среди украинцев являются цветы, ювелирные украшения, косметика, деньги, романтический ужин и забота и внимание. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

По данным опроса, в 2019 году:

цветы желают получить 23% женщин, 32% мужчин намерены их дарить;

среди женщин 12% не ждут от мужчин никаких подарков кроме заботы и внимания, однако лишь 6% мужчин отметили этот пункт;

ювелирное украшение хотели бы получить в подарок 7% женщин, такое же количество мужчин намерены его дарить;
туалетную воду, духи или косметику хотели бы получить в подарок 6% женщин и 5% мужчин планируют сделать именно такой подарок;

романтический ужин хотят получить в подарок 5% женщин, такое же количество мужчин намерены его подарить;
деньги желают получить в подарок 5% женщин и 7% мужчин планируют их дарить;
среди женщин 13% ответили, что у них нет человека, от которого они ждут подарков, и 10% мужчин отметили, что им некому дарить.

Как отмечают социологи, в целом желания женщин и планы мужчин практически совпадают, значимые различия есть только в двух позициях: мужчины дарят цветы чаще, чем хотели бы женщины (32% мужчин против 23% женщин), и заботу и внимание ждут в качестве подарка вдвое больше женщин, чем мужчин, которые планируют их дарить (12% женщин против 6% мужчин).

 

ВОПРОС ДЛЯ МУЖЧИН: Какой подарок Вы больше всего хотели бы подарить любимой женщине на 8 марта?

КМИС провел собственный опрос 8 по 20 февраля 2019 года среди 2042 респондентов по всей территории Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%. Как сообщалось, украинские синоптики спрогнозировали погоду в праздничный день 8 марта. На всей территории страны ожидается теплая погода без осадков.

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