Политика Гройсман рассказал, когда стартует конкурс на должность главы Нафтогаза

2019-03-06 19:30 213

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства в среду, 6 марта, заявил о проведении конкурса на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины".

Глава Кабинета министров отметил, что конкурс стартует 23 марта - на следующий день после окончания контракта нынешнего главы НАКа Андрея Коболева.

Также премьер отметил, что правительство обратится к Наблюдательному совету Нафтогаза по поводу условий контракта нового главы правления.

"Мы все сделаем, чтобы украинские компании были открытыми и публичными", - подчеркнул Гройсман.