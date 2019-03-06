Политика Гройсман рассказал, когда стартует конкурс на должность главы Нафтогаза

2019-03-06 19:30 213

 

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства в среду, 6 марта, заявил о проведении конкурса на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины".

Глава Кабинета министров отметил, что конкурс стартует 23 марта - на следующий день после окончания контракта нынешнего главы НАКа Андрея Коболева.

Также премьер отметил, что правительство обратится к Наблюдательному совету Нафтогаза по поводу условий контракта нового главы правления.

"Мы все сделаем, чтобы украинские компании были открытыми и публичными", - подчеркнул Гройсман.

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