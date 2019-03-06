Политика Денисова заявила, что Украина передала РФ списки украинцев для освобождения

2019-03-06 20:30 180

 

Украина передала Российской Федерации списки украинских граждан для освобождения. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Обмудсмен выразила негодование из-за заявления Татьяны Москальковой (российский омбудсмен, - ред.) о преследовании жителей оккупированного Крыма со стороны Украины.

"Глубоко возмущена словам Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой по якобы преследованию Украиной жителей временно оккупированного Российской Федерацией Крыма.

Эта информация была предоставлена российским омбудсменом во время встречи с Верховным Комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, и затем распространена СМИ. Она должна быть подтверждена или опровергнута РФ", - подчеркнула Денисова.

Она также отметила, что ожидает от Москальковой список имен людей, против которых, по ее словам, объявлена "охота".

"В отличие от РФ Украина знает все фамилии и защищает каждого своего гражданина. Мы передали России списки украинцев для безусловного освобождения и возвращения на Родину", - отметил украинский омбудсмен.

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