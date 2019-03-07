Политика Порошенко подписал закон о допуске иностранных военных на территорию Украины

2019-03-07 12:16 81

Вопрос проведения в Украине масштабных военных учений с привлечением вооруженных сил других стран уже решен. В частности, Петр Порошенко подписал закон о допуске иностранных военных в Украину для проведения учений.

Как указано на сайте Верховной Рады, закон был возвращен в парламент с подписью от президента.

Законом предлагается допустить на территорию Украины иностранных военнослужащих для участия в украинско-американских учениях Репид Трайдент – 2019, украинско-американских учениях Си Бриз – 2019, украинско-румынских учениях Риверайн – 2019, многонациональных учениях Кленовая Арка – 2019 и украинско-британских учениях Ворьер Вотчер – 2019.

Документ вступит в силу после публикации в официальных СМИ.