Мир Выявлена новая опасность сладких газированных напитков, есть риск инвалидности

2019-03-07 15:14 210

Ученые из Американской академии неврологии нашли подтверждение тому, что употребление сладких напитков усугубляет тяжесть симптомов некоторых болезней, к примеру рассеянного склероза. 

Как сообщает EurekAlert, специалисты проанализировали данные о пищевых привычках 135 человек, страдающих от этого заболевания, и оценили, насколько их рацион сказывается на проявлении склероза, а также то, насколько он был близок к рекомендованной для профилактики высокого давления диете DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension).

Она предписывает употребление цельнозерновых продуктов, фруктов, овощей, нежирных молочных продуктов, курицы, рыбы и орехов.

Выяснилось, что употребление в день 290 калорий в виде сахаросодержащих напитков увеличивало риск развития тяжелой инвалидности в пять раз по сравнению с теми, кто редко пил газировку.

СПРАВКА:

Рассеянный склероз – хроническое аутоиммунное заболевание, которое характеризуется разрушением центральной нервной системы из-за повреждения оболочки нервных клеток головного и спинного мозга. Эффективных методов лечения болезни пока не найдено.

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