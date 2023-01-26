ВОЙНА В Украине Залужный о скандале в Минобороны: Перекладывание вины подчиненных на руководителей вредит делу и противоречит принципам НАТО

2023-01-26 19:00

 

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал скандал в Министерстве обороны по поводу цен при закупке продуктов питания военнослужащих.

Об этом сообщил главком ВСУ в Фейсбуке.

"С началом полномасштабного вторжения потребности войска стремительно выросли. Вместе мы достойно преодолеваем самые трудные в нашей новейшей истории испытания. Военнослужащие Вооруженных Сил обеспечены амуницией, формой, питанием надлежащего качества и в достаточном количестве".

В Минобороны и Вооруженных силах Украины исповедуется нулевая толерантность к коррупции. Поэтому любая информация о возможных ее проявлениях должна тщательно проверяться, получать правовую оценку и соответствующее реагирование", - отметил Залужный.

По мнению Главнокомандующего ВСУ, перевод ответственности или вины подчиненных на руководителей не только вредит делу, но и противоречит управленческим принципам НАТО, на которые мы стремимся перейти. Это касается и Министерства обороны и Вооруженных Сил.

Напомним, 21 января СМИ сообщили, что продовольствие для военных Минобороны может закупать по ценам завышенным в 2-3 раза.

В ответ ведомство заявило: "Ведомости СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.

Поставщик услуг питания Минобороны опровергал обвинения в повышении цен и пригласил на производство депутатов оборонного комитета.

Скандал обсудили на заседании комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке. Резникова оставили в должности.

Проверку Минобороны проводит государственная аудиторская служба.

НАБУ и CАП исследуют информацию о закупках в рамках уголовного производства, начатого еще до публикации журналистского расследования.

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