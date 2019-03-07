Политика Украина вводит санкции против иностранных наблюдателей на "выборах" в Крыму

2019-03-08 14:16 207

Кабмин Гройсмана подготовил санкционный список, в который попали представители 13 стран, участвовавшие в качестве наблюдателей на "выборах" президента РФ в Крыму.

"По предложению министерства еще одно важное решение принято правительством для противодействия легитимизации государства-оккупанта в Крыму.

Мы подготовили санкционный список, куда попали граждане 13 стран, которые были наблюдателями на выборах президента РФ в Крыму", - сообщил министр по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

Сколько человек включены в список, Черныш не уточнил.

Напомним, официальный Киев запретил участие наблюдателей на выборах из РФ.