Украина вводит санкции против иностранных наблюдателей на "выборах" в Крыму

Кабмин Гройсмана подготовил санкционный список, в который попали представители 13 стран, участвовавшие в качестве наблюдателей на "выборах" президента РФ в Крыму.
"По предложению министерства еще одно важное решение принято правительством для противодействия легитимизации государства-оккупанта в Крыму.
Мы подготовили санкционный список, куда попали граждане 13 стран, которые были наблюдателями на выборах президента РФ в Крыму", - сообщил министр по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.
Сколько человек включены в список, Черныш не уточнил.
Напомним, официальный Киев запретил участие наблюдателей на выборах из РФ.