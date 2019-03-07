Политика В НБУ раскрыли секрет резкого укрепления гривны

2019-03-07 19:00 252

 

Курс гривны к доллару с начала 2019 года укреплялся под влиянием рыночных факторов. Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины.

В НБУ отмечают, что ситуацию на валютном рынке предопределяют прежде всего следующие факторы:

благоприятная внешняя ценовая конъюнктура для товаров украинского экспорта, в частности аграрной и металлургической продукции, и стабильные поступления экспортной выручки;

приближение сроков уплаты годовых налогов в государственный бюджет, что стимулирует бизнес активнее продавать иностранную валюту;

слабый рост импорта товаров и низкие объемы репатриации дивидендов в инвалюте за рубеж;

чистая продажа валюты населением

"Указанные факторы обеспечивают преобладание предложения валюты над спросом на межбанковском валютном рынке. В то же время приток иностранного капитала в государственные ценные бумаги, который наблюдался с середины января, на сегодня замедлился и не играет значительной роли в укреплении курса гривны", - говорится в комментарии.

Как напоминают в НБУ, с начала года по состоянию на 7 марта официальный курс гривны укрепился на 4,4% до 26,48 гривен за доллар. В частности, только с начала марта - на 1,4%.

В то же время, колебания курса в сторону укрепления, которые наблюдаются на протяжении последних недель, является здоровой реакцией рынка на постоянные изменения экономической ситуации, считают в НБУ.

"Под воздействием изменения баланса спроса-предложения курс национальной валюты в разные периоды может как усиливаться, так и ослабляться", - отмечается в комментарии.

Как сообщалось, в феврале 2019 года конъюнктура для украинских экспортеров улучшилась.

Ранее в НБУ отмечали, что с переходом на плавающий курс прогнозировать значение курса доллара к гривне стало практически невозможно.

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