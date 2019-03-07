Политика Климкин о милитаризации Крыма: будет 50 000 россиян

2019-03-07 21:30 66

 

Глава МИД отметил, что на территории полуострова подготовлена ​​инфраструктура для ядерного оружия

Милитаризация Россией временного оккупированного Крыма продолжается, в последующие годы количество российского персонала там может достичь 50 тысяч человек. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает Укринформ.

"Милитаризация Крыма достигла какого-то предела, но дальше она будет проходить - то, что знаем, что в последующие годы там будет почти 50 тысяч российского персонала", - сказал Климкин.

Глава МИД напомнил, что на территории оккупированного Крыма подготовлена ​​инфраструктура для ядерного оружия.

По его словам, в значительной мере российская экспансия в Сирию и на Ближний Восток происходит именно из аннексированного Крыма.

26 февраля 2019 года Климкин заявлял, что мир со страной-агрессором Россией возможен только после деоккупации Донбасса и Крыма.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Угрозы "Северного потока – 2": Климкин спрогнозировал новую газовую войну

2019-02-28 18:00 1413

Глава МИД Павел Климкин заявил, что в Украине нужно легализовать двойное гражданство

2019-02-27 14:16 627

Климкин рассказал о новом проходе через Керченский пролив и космических наблюдениях

2019-02-23 11:30 1422

Климкин о новом походе кораблей через Керчь: Надеюсь, удивим РФ

2019-02-21 21:30 1203

Еще новости в разделе "Политика"

Климкин о милитаризации Крыма: будет 50 000 россиян

2019-03-07 21:30 66

В НБУ раскрыли секрет резкого укрепления гривны

2019-03-07 19:00 249

Госдеп США поддержал увольнение Холодницкого

2019-03-07 18:30 228

Убытки от хищений в оборонке оценили в миллиард

2019-03-07 17:00 264
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Климкин о милитаризации Крыма: будет 50 000 россиян 2019-03-07 21:30 66
В НБУ раскрыли секрет резкого укрепления гривны 2019-03-07 19:00 249
Госдеп США поддержал увольнение Холодницкого 2019-03-07 18:30 228
Убытки от хищений в оборонке оценили в миллиард 2019-03-07 17:00 264

Лента

21:30 Климкин о милитаризации Крыма: будет 50 000 россиян
21:05 Мураев отказался от идеалов за 10 млн долларов, – блогер
21:00 В Украине в сотни раз меньше стали регистрировать авто на еврономерах
20:30 Челси - Динамо: история против киевлян
20:00 Какой будет погода в Украине после 8 марта: актуальный прогноз на выходные
19:30 В Украину тоннами везут отравленные фрукты: чем опасны и как распознать
19:00 В НБУ раскрыли секрет резкого укрепления гривны
18:30 Госдеп США поддержал увольнение Холодницкого
18:00 Усик — Поветкин: появилось официальное решение по бою
17:30 Экономная свадьба молодоженов возмутила свидетельницу