Политика Стартовала массовая проверка облгазов по фактам завышения платежек

2019-03-12 14:13 213

В Украине начали проверять операторов газораспределительных сетей из-за завышенных платежек за газ для потребителей.

"О доначислении в платежки потребителей природного газа. Мы уже вчера одновременно начали плановые и внеплановые проверки деятельности 6 операторов газораспределительных сетей, - это Винницагаз, Волыньгаз, Ивано-Франковскгаз, Киевоблгаз, Харьковгаз, Черниговгаз.

Сегодня стартовала проверка Закарпатьегаз и Хмельницкгаз", - сообщила председатель Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко.

По ее словам, проверки продолжатся до середины апреля, а результаты будут публично обнародованы и обсуждены.

Напомним, в январе проверку обгазов начал Антимонопольный комитет. О мошеннической схеме облгазов также рассказал министр соцполитики Андрей Рева.