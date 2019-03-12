Политика Во Львовской области разыскивают "брокера", который "растаможил" авто на 7,5 млн грн

2019-03-12 20:00 141

Во Львовской области объявили в розыск "брокера", причастного к мошенничествам с растаможкой автомобилей на сумму более 7,5 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

"Булу Андрея Ивановича, 4.01.1981 года жителя Львовской области, который причастен к совершению мошеннических действий с растаможкой автомобилей, объявлено в розыск. Сумма причиненного ущерба потерпевшим составляет более 7,5 млн гривен", - говорится в сообщении.

Андрей Була выдавал себя за таможенного брокера и обещал помочь в растаможке транспортных средств. Пострадавшие, обратившиеся в полицию Львовской области рассказали, что они передали ему оригиналы документов на автомобили и денежные средства в сумме от 2000 до 4000 долл.

"В целом, по состоянию на 12 марта, в полицию поступило 111 заявлений от жителей Львовской, Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей", - отмечается в сообщении.

По этим фактам возбуждены уголовные производства по ч.1,2,4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.