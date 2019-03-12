Политика «Газпром» скоро прекратит транзит газа через Украину в Турцию

2019-03-12 16:30 150

Власти Болгарии получили письмо от «Газпром экспорта», в котором компания проинформировала о планах прекратить транзит газа по Трансбалканскому коридору из Украины в Турцию с января 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Минэнерго Болгарии Теменужки Петковой местному телеканалу bTV.

По ее словам, если вторая ветка «Турецкого потока» не пройдет через Болгарию, то София оставит за собой право обратиться в арбитраж с целью взыскания с «Газпрома» транзитных платежей, которые страна по контракту должна получать до 2030 года.

При этом в «Газпроме» российским СМИ заявили, что не направляли никакого официального уведомления в адрес властей Болгарии о намерении прекратить транзит газа по Трансбалканскому коридору с января следующего года.