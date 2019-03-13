Украина Для каждой породы и возраста» – корма Royal Canin, отзывы, мнение, комментарии хозяев животных и специалистов

2019-03-13 11:40 144

Обеспечить полноценное питание домашним любимцам собственными силами – непростая задача. Она требует определенной подготовки. Рационы Royal Canin (Роял Канин) для собак и кошек учитывают все индивидуальные особенности питомцев.

Любой вариант корма – это паззл, скрупулезно составленный из десятков питательных веществ (белков, жиров, углеводов, аминокислот, витаминов и микроэлементов). Перечень нутриентов подобран с точным учетом потребностей организма вполне определенной породы. Рассказывают, соответствует ли заявленным качествам Роял Канин продукция, отзывы ветеринарных врачей, диетологов и заводчиков.

Возраст имеет значение

Количество лет (а в «детстве» – даже месяцев) жизни вашего питомца также нужно учитывать в подходе к питанию. На этапе роста щенку и котенку нужен один набор нутриентов, а взрослому животному на склоне лет – совсем другой. Например, до 12-недельного возраста у котят потребность в энергии приблизительно втрое больше, чем у взрослых кошек. Только на пятой неделе жизни у котят начинает активно вырабатываться фермент, участвующий в переработке крахмала. По этой причине корм для котят с чрезмерным содержанием крахмалистых компонентов легко может спровоцировать диарею.

Отзывы о продукции Royal Canin

«Использую продукцию Роял Канин для щенков. На нем хорошо поднимать малышей. Съедают немного, хорошо насыщаются. Всегда у щенков хорошая шерсть», - оставила о продукции Royal Canin отзывы хозяйка питомника De Chateau Jou-Belle Оксана Ивахненко.

У пожилых животных правильно подобранный корм играет профилактическую роль для многих хронических заболеваний, приходящих со старением. Витамины E и C, таурин, лютеин и бета-каротины стимулируют механизмы естественной защиты зрелых и пожилых животных. Основные жирные кислоты (омега-3 и омега-6) помогают поддержать хорошее состояние кожи и шерсти.

Чихуахуа – не сенбернар

Основываясь на изучении особенностей кошек и собак, постоянном контакте с заводчиками, компания Royal Canin создала рационы, учитывающие возраст животного, его образ жизни, физиологию и нюансы определенной породы.

Отзывы эксперта о продукции Royal Canin

«Например, позвоночник у такс, в силу специфического процесса формирования хрящевой ткани, подвергается значительным нагрузкам. В рационе для собак этой породы должны быть включены нутриенты, поддерживающие хорошее состояние скелета и суставов», - говорит эксперт компании Роял Канин Украина, отзывы врача ветеринарной медицины Юлии Романишиной.

Собаководы-практики подтверждают мнение специалистов. Кинолог Екатерина Сухачева отмечает эффективность специализированных кормов «Мопс» и «Ротвейлер».

«Щенки на «Стартере» растут с хорошим костяком и в хорошей кондиции. По моему мнению, он вообще не имеет аналогов на рынке. Взрослые же собаки на породных кормах всегда имеют отличную шерсть и кондицию», - объясняет Екатерина.

Когда ситуация нестандартная

Иногда для поддержки здоровья или выравнивания состояния, важно сократить потребление определенных компонентов в пище. К примеру, правильный уровень фосфора критически важен в случае хронической почечной недостаточности. Сегодня владельцам домашних животных придет на помощь продукция Royal Canin (Роял Канин). Она учитывает, например, потребности стерилизованных кошек и обеспечивает диету для предотвращения развития специфических заболеваний.

Еще один пример. По большей части домашние коты и кошки кастрированы (стерилизованы). После такой операции наблюдается снижение как потребности в энергии в организме, так и сокращение физической активности. А вес съедаемого корма, наоборот, возрастает. Дело в том, что изменение гормонального фона после стерилизации сказывается на регуляции ощущения сытости. В итоге масса животного повышается. Вместе с шансами развития сахарного диабета, кожных и сердечно-сосудистых заболеваний, появления проблем с суставами. Чрезмерный вес становится одним из факторов, ускоряющих развитие мочекаменной болезни. Очевидно, что нужен особый корм для стерилизованных кошек. В этих, и ряде других ситуаций у Royal Canin (Роял Канин) есть решение.

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