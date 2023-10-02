Политика Официальный Киев просит ЕС не создавать программы для интеграции украинских беженцев

2023-10-02 14:31

Украинские власти просят западные страны не создавать программы для интеграции уехавших украинцев.

Об этом заявила глава Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ) Наталья Науменко.

По ее словам, ГМСУ не рассматривает таких украинцев как беженцев.

"Мы их не рассматриваем как беженцев. Мы их рассматриваем как людей, вынужденно уехавших из Украины. К счастью, коллеги из миграционных служб других стран меня также поддерживают, когда я прошу не рассматривать наших граждан как беженцев, и не создавать программы для их интеграции в стране пребывания" - заявила Науменко.

Она считает данные ООН о восьми миллионах украинцев за границей "несколько завышенными". А также отмечает, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев считает этих украинцев именно беженцами.