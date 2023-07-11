ВОЙНА В Украине Столтенберг: инаугурационное заседание Совета Украина-НАТО состоится 12 июля

2023-07-11 21:37

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом Вильнюсского саммита сообщил, что инаугурационное заседание Совета Украина-НАТО состоится завтра, 12 июля. Ожидается, что союзники Альянса обсудят путь Украины к членству в НАТО.

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"Завтра мы проведем инаугурационное заседание Совета НАТО-Украина. Это будет новый орган, который обеспечит, чтобы мы встречались на равных с Украиной и всеми союзниками по НАТО, а также это Совет, который может принимать решения", - заявил Столтенберг.

Детали

По словам Генсека такой шаг будет способствовать укреплению политических связей и пошлет "сильный сигнал" Украине от стран Альянса. Кроме этого, Столтенберг выразил уверенность, что на саммите будут приняты "решительные" решения по поддержке Украины, в частности относительно ее пути к членству в Альянсе.

"Я уверен, что мы примем решительные и совместные решения по Украине как по поддержке, так и для усиления нашей помощи. Я также уверен, что в вопросе членства союзники еще раз подтвердят, что Украина станет членом (НАТО, - ред.)", - подчеркнул он.

Столтенберг также отметил, что в заседании Совета примет участие президент Владимир Зеленский. По его словам, лидеры Альянса направят "общий позитивный сигнал" по поводу членства Украины в НАТО. Однако он отказался уточнить детали о том, что именно будут обсуждать во время заседания, поскольку коммюнике от союзников Альянса будет опубликовано сегодня, 11 июля.

"Но я могу сказать четко: сигнал от союзников НАТО будет общим, сильным, позитивным. Он будет касаться как пути Украины к членству, так и на неотложных вопросах - продолжения военной помощи. Потому что если мы не уверимся в том, что Украина победит, ни одного вопроса о членстве не будет стоять", - подытожил Генсек.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидает от лидеров-стран Альянса отмены Плана действий по членству. Украина прошла долгий путь с 2008 года, и на сегодня гораздо ближе к НАТО, отметил он.