Политика Украина запретила полеты Boeing 737 Max

2019-03-13 19:00 81

После крушения самолета данной модели в Эфиопии, полеты прекратили более половины мирового парка Boeing 737 MAX.

Государственная авиационная служба в среду, 13 марта, временно запретила полеты на Boeing 737-8 MAX или Boeing 737-9 MAX над территорией Украины, кроме некоммерческой эксплуатации. Как сообщается на сайте ведомства, запрет вступил с 16:00.

"С даты и времени издания этого Решение запрещаются полеты на самолетах Boeing 737-8 MAX или Boeing 737-9 MAX, в пределах, с или над территорией Украины. Примечание: Некоммерческая эксплуатация (например перегонные полеты) не входят в сферу действия данного решения. Отдельные разрешения на выполнение полетов с территории Украины согласовываются с Госавиаслужбой", - говорится в сообщении.



Там напомнили, что 12 марта полеты данных моделей самолетов запретили в Евросоюзе.

Отметим, подобные решения приняли десятки стран мира и множество авиакомпаний. Полеты прекратили более половины мирового парка Boeing 737 MAX.

Полеты самолетов решили не запрещать в США и Канаде.

Напомним, 10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, разбился в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.

Как известно, крушение 8МАХ в Эфиопии произошло через четыре месяца после авиакатастрофы в Индонезии. Тогда новый самолет Boeing 737 MAX 8 упал в море вскоре после вылета из Джакарты. Погибли 189 человек, находившихся на борту.

Расследование предварительно установило, что самолеты новой модели могут ошибочно трактовать данные о потоках воздуха и самовольно опускать нос самолета, направляя его в пике.