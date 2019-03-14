Политика У Авакова заявили, что кандидатов в президенты Украины сейчас никто не прослушивает

2019-03-14 09:13 108

У Авакова заявили, что информация, которую получали работники СБУ с использованием специальных технических средств, не связана ни с одним из кандидатов в президенты Украины.

"В ходе проведения следственных действий полицейские установили, что работники СБУ действительно осуществляют оперативно-технические мероприятия по указанному адресу, однако они никак не связаны ни с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением", - сообщили в пресс-службе Нац полиции.

Правоохранители проводят досудебное расследование в уголовном производстве по факту обнаружения на крыше одного из домов на улице Белорусской в ​​Киеве коробки со специальными техническими средствами негласного получения информации.

"Это могло свидетельствовать о возможности незаконного использования оборудования и могло быть признаками совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 359 Уголовного кодекса Украины (Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что возле офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского правоохранители обнаружили аппаратуру для прослушивания.