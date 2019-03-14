Политика Как российская власть нарушает права человека в Крыму - доклад Госдепа США

2019-03-14 15:13 249

Госдеп США представил ежегодный доклад о нарушении прав человека в Крыму после аннексии полуострова Россией в 2014 году. В докладе приводится длинный перечень сфер, в которых российская власть нарушает права человека.

По данным Госдепа, на территории аннексированного полуострова зафиксированы похищения, пытки, незаконное помещение в психиатрические лечебницы, жестокое обращение с задержанными, "жесткие ограничения свободы слова и свободы собраний, а также "системная дискриминация крымских татар и этнических украинцев".

В отчете приводятся данные Миссии ООН по правам человека в Украине, согласно которым в 2014-2018 годах в Крыму жертвами похищений стали 42 человека. Среди пропавших 27 украинцев, девять крымских татар, четыре таджика, один человек российско-татарского происхождения и один узбек. Подчеркивается, что ни один из причастных к данным преступлениям не был привлечен к ответственности.

Также, по информации МИД Украины, 12 жителей Крыма, пропавших после аннексии, были найдены мертвыми. При этом российские власти не расследовали подозрительные смерти и исчезновения, и иногда относили их к самоубийствам.

Кроме того, в этот период на психиатрическое обследование против своей воли были отправлены 17 крымских татар.

В докладе указано, что деятельность Меджлиса крымских татар остается под запретом, несмотря на решение Международного суда.

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