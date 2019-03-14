Украина Приметы и праздники 14 марта: что нужно успеть сделать в этот день

2019-03-14 17:30 195

 

Что ни в коем случае нельзя делать на праздник 14 марта, которое отмечали еще наши предки

В православном календаре это день памяти преподобной мученицы Евдокии ИлИопольскои, игуменьи. Другие названия праздника: «Авдотья», «Авдотья Плющиха», «Евдокия-Плющиха», «Евдокия Свистунья», «Новичок». Весновкою день прозвали потому, что с этого дня начинался пение веснушек.

Чего нельзя делать 14 марта

В народе считали, что святая Евдокия в Бога заведует весной, у нее есть ключи от весенних вод. И только ей решать, пустить воду или задержать ее морозами. Ранее празднику очень уважали и был запрет на работу. Но в 19 веке этот день больше не было такого большого значения и в церковном календаре стал второстепенным праздником. Так что теперь запрета на работу нет.

Сегодня следует подать милостыню, чтобы прощались ваши грехи и для умерших родственников. Но это нельзя делать напоказ, нужно чтобы людей, которые видят вашу доброту, было поменьше. Также нельзя ни в коем случае хвастаться этим. Сны на 14 марта означают следующее: увидел иконы — здоровый будет; кроить во сне ткань — к разорению; вшей чесать — к прибыли; кто в этот день увидит огородную зелень, у того пополнится семья; лакомиться сдобой — к печали; чистить обувь — к дальней дороге; рассматривать себя в зеркало — к измене; рвать бумагу — к шуму; колесо снится — к судебному процессу; славить во сне Христа — к долгой жизни; гладить во сне живот — к приезду гостей.

Поговорки и приметы:

Холодно на Евдокию — весна будет холодная и поздняя.

На Евдокию теплый ветер — лето мокрое.

Какая Евдокия, такое и лето.

Откуда подует ветер на Евдокию, оттуда он подует весной и летом.

В Евдокию — напиться воробью, в 40 Святых — петуху, на Алексея человека Божия — быку, на Благовещение — жеребце.

Если в полдень 14 марта видно солнце — весна будет ранняя, если метет метель — всю неделю будет метель.

Чем больше выпадет снега, тем выше будет урожай зерновых.

Если в мороз вспотели ставни и рамы — жди потепления.

 

 

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