Политика В США рассказали, что мешает поставлять американский газ Украине

2019-03-16 01:39 231

Действия России в Керченском проливе затрудняют перспективы продажи американского сжиженного природного газа (СПГ) Украине.

Об этом заявил замминистра энергетики США Дэн Бруиллетт, передает РБК.

Он сообщил, что делать отгрузки в регион Черного моря достаточно сложно. По его словам, ситуация в Керчи "немного изменилась", и теперь трудно делать прогнозы относительно поставок СПГ Украине.

"Не знаю, является ли он (регион - ред.) жизнеспособным рынком для СПГ, но мы рады будем это изучить", - добавил Бруиллетт.

Он также напомнил, что США рассматривают возможность введения новых санкций против компаний, задействованных в строительстве "Северного потока-2".

Как сообщалось ранее, оператор газопровода "Северный поток-2" – компания Nord Stream 2 AG – может выделить последние 50 км газопровода в отдельную компанию, чтобы обойти нормы газовой директивы ЕС.