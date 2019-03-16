Украина Супрун рассказала о вреде недосыпания

2019-03-16 01:41 216

Согласно нормам, организму здорового человека требуется 7-9 часов сна ежедневно.

Ну а детям нужно больше времени для сна и чем меньше ребенок, тем больше он должен спать. А вот люди старше 65 лет, могут спать 7-8 часов в сутки, и это нормально, пишут Украинские новости.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в соцсети Facebook.

«При этом следует учитывать сигналы тела: хорошо ли вы себя чувствуете при семичасовом сне? Есть проблема с лишним весом или хронические болезни? Вы зависимы от кофеина? Вы не засыпаете за рулем?»

Поэтому, по словам и.о. министра, важно держаться золотой середины.

«Если вам ежедневно нужно много сна — это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Вредит не сам сон. Просто значительная потребность в сне, неспособность проснуться утром, желание спать днем, потому что качество сна плохое, свидетельствуют о хронических проблемах: депрессии, хронической усталости, остановке дыхания во сне», — сообщила Супрун.

Так, люди, которые много спят, имеют больше шансов заболеть диабетом, ожирением, в них может болеть спина и даже не хватать витамина D из-за того, что днем ​​их не бывает на улице.

Для тех, у кого наоборот проблемы с нехваткой сна, Супрун перечислила причины, по которым стоит это изменить и начать спать больше:

Нехватка одного часа сна отражается на состоянии еще четыре дня.

Хронический недостаток сна ведет к набору веса — становится меньше гормона насыщения лептина, и больше гормона аппетита грелина.

Если мало или плохо спать, то больше шансов развить деменцию или сердечно-сосудистые болезни, и ослабить иммунную систему и фертильность. В значительной степени эти процессы налаживает гормон и нейромедиатор мелатонин, выделяющийся ночью и во время сна.

План отоспаться на выходных за всю неделю недейственный. Достаточное время сна действительно улучшат обмен глюкозы, активность щитовидной железы и работу так называемой «оси стресса» гипоталамус-гипофиз-надпочечники, но о если снова продолжите недосыпать, все негативные последствия вернутся.

Спать следует ежедневно достаточное количество, и желательно ложиться и вставать в одно и то же время.

Недостаток сна воспринимается мозгом как тревожность. Человек рискует попасть в замкнутый круг: проснуться среди ночи, думать об измене, на следующий день чувствовать усталость и еще большую тревогу, и снова не спать из-за двойного обескураживания.

У каждого свой хронотип, то есть физиологически оптимальное время засыпания и пробуждения. Действительно, есть совы и жаворонки — люди, чьи биологические ритмы выделения кортизола утра и мелатонина на ночь расходятся на пару часов. Это обусловлено генетически. В нейронах в течение суток становятся активными гены Per, tim, и Cry, и их работа контролирует возбудимость нейронов. Изменить свой хронотип принципиально не получится.

С возрастом биоритмы меняются, и к ним добавляются нарушения сна. Так, люди старшего возраста становятся склонными вставать на рассвете и спать днем.

Алкоголь портит сон. То, что «от рюмки клонит в сон», — миф. На самом деле этот эффект очень ненадежный. Сначала алкоголь действительно тормозит мозг, вызывает выброс окситоцина и имитирует действие нейромедиаторов. Это снимает тревожность. Но по мере того, как алкоголь разрушается, тают и его чары. Мозг возбуждается, он не входит в фазу глубокого сна (когда мозг способен преодолеть негативные эмоции и трезво оценить события), появляется риск временной остановки дыхания, а почки перестают поглощать назад воду — хочется пить и в туалет.

Улучшить качество сна только таблетками не получится. Во сне выделяется мелатонин. Многие его пьют в таблетках для нормализации своего состояния после длительных перелетов или как снотворное. Впрочем, анализ проведенных исследований эффективности мелатонина не показал однозначного его эффективности.